Кишинёв, , 14:24 — REGNUM За сутки в медицинский центр COVID-19 в городе Кишиневе поступили 49 человек с подозрением на инфицирование коронавирусом, сообщает 19 июля пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Кроме того за сутки по факту выздоровления выписали еще 193 пациента, а общее число выздоровевших в Молдавии составило 14 376.

Состояние 369 заболевших COVID-19 молдавские врачи оценивают как тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 1011 инфицированных оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных зараженных оценивается врачами как удовлетворительное.

В Молдавии за сутки также зарегистрировали четыре летальных случая. Общее число умерших от осложнений заболевания составило 684.

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Напомним, в Молдавии на текущий момент выявлено 20 794 случая заражения SARS-CoV-2, 1384 из которых — в Приднестровье (по данным МВД ПМР в республике зарегистрировано 1402 случая инфицирования).