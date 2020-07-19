Москва, , 14:16 — REGNUM О том, каково состояние участников испытаний вакцины от коронавируса россиийского производства, рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Его слова 19 июля приводит РИА Новости.

Как отметил ученый, самочувствие тех, кто принимал участие в эксперименте — как тех, кто уже выписался, так и тех, кто ещё находится под медицинским наблюдением, хорошее.

«Да, всё в порядке, домой все хотят уже поскорее», — заявил Тарасов.

При этом известно, что добровольцы из второй группы должны быть выписаны из больницы 20 июля, а часть из них была отпущена домой уже 15 июля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете в середине июня. Также испытание проводилось на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны РФ.