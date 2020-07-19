Москва, , 13:33 — REGNUM Власти Москвы не смогли эффективно решить конфликт на сельскохозяйственном рынке «Фуд Сити» — выходцы из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие рынком, на незаконных основаниях запретили армянским торговцам продавать свои сельскохозяйственные товары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что администрация рынка «Фуд Сити» без объяснения причин направила более 50 большегрузных автомобилей с сельскохозяйственной продукцией из Армении в транспортный отстойник и запретила реализовывать ее на рынке. Речь шла о скоропортящихся продуктах.

Посольство Армении направило своих представителей на рынок, но администрация не стала с ними общаться.

«На территории России, в Москве есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана», — заявил посол Армении. Также он добавил, что еще более 100 машин с сельхозпродукцией из Армении направляются в Москву.

Позднее стало известно, что армянская диаспора в столице России скупила большую часть товаров, привезенных соотечественниками, чтобы они не пропали. Часть товаров пошла на благотворительность. Также бизнесмены с армянскими корнями предложили своим соотечественникам альтернативные точки продаж.

Однако сегодня глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что он говорил с послом Армении и якобы никаких проблем больше нет.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — сказал чиновник.

Стоит отметить, что он говорил о трех машинах, тогда как посол накануне говорил о более чем 50.