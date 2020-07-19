Киев, , 12:50 — REGNUM Украина возглавила рейтинг преступности среди стран Европы. Об этом свидетельствует рейтинг «Европа: индекс преступности по странам к середине 2020 года», опубликованный ресурсом Numbeo.

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Индекс преступности Украины составил 48,84. На втором месте оказалась Швеция с показателем 47,43, на третьем — Франция с показателем 47,37.

Российская Федерация заняла двенадцатое место в рейтинге. Индекс преступности в России составил 40,60. На последнем, 41-м месте, оказалась Словения с индексом преступности 20,95.

На сайте Numbeo уточнили, что результаты исследования уровня преступности в странах Европы получены путем опроса посетителей сайта.

По информации Numbeo, уровень преступности с индексом ниже 20 — очень низкий, уровень преступности с индексом между 20 и 40 — низкий, с индексом между 40 и 60 — умеренный, между 60 и 80 — высокий, а, уровень преступности с индексом выше 80 — очень высокий.

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