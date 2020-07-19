Москва, , 12:44 — REGNUM Армянская диаспора Москвы скупила все продовольственные товары, которые из соотечественники привезли из Армении на рынок «Фуд Сити», контролируемый выходцами из Азербайджана Годом Нисановым и Ильгамом Рагимовым. Об этом сегодня, 19 июля, сообщают столичные СМИ.

Напомним, что на границе Армении и Азербайджана произошли вооруженные столкновений армий двух стран. Жертвы есть с обеих сторон. Баку и Ереван угрожают друг другу и пока нет уверенности, что эскалация прекратиться.

В Москве армяно-азербайджанский конфликт также имел последствия. Контролирующие рынок «Фуд-сити» выходцы из Азербайджана Нисанов и Рагимов убрали в отстойник более 50 автомобилей, приехавших из Армении и запретили им торговать своей продукцией.

Армянская диаспора столицы России отреагировала на этот шаг и скупила за несколько часов всю продукцию соотечественников. Вице-президент группы компаний «Ташир» Татевик Карапетян подарила тонну абрикосов из этой партии московским хосписам и больницам, а российский миллиардер армянского происхождения Самвел Карапетян предоставил торговцам возможность продавать свою продукцию на территории принадлежащего ему оптового центра «Бухта».

Эксперты отмечают, что ситуация складывается достаточно напряженная, так как речь идет по сути об ограничении в возможности вести бизнес по национальному признаку. В России это попадает сразу под несколько статей, начиная от антимонопольных, заканчивая 282 статьей Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти или вражды»).