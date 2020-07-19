Екатеринбург, 19 июля 2020, 12:39 — REGNUM В Свердловской области за 18 июля подтвердили 245 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 июля сообщает оперштаб.
В частности, COVID-19 лабораторно подтверждён у 133 жителей Екатеринбурга. Также в статистику попали Асбест, Нижние Серги, Арамильский городской округ, Верхняя Салда, Богданович, Полевской, Верх-Нейвинский, Верхняя Пышма, ЗАТО Свободный, Верхняя Тура, Верхотурье, Краснотурьинск, Нижняя Салда, Сухой Лог, Ревда, Первоуральск, Горноуральский городской округ, Ирбит, Ирбитский район, посёлок Малышева, Каменск-Уральский, Каменский городской округ, Невьянск, Нижний Тагил, Камышлов и Камышловский район, Пышминский городской округ, Серов, Реж, Североуральск, Слободо-Туринский район. Также в этом списке Тавдинский и Туринский округа.
Общее число выявленных на Среднем Урале граждан с коронавирусом достигло 17 789.