Челябинск, , 12:07 — REGNUM В Челябинской области за 18 июля скончались ещё пять граждан с коронавирусом. Такие данные 19 июля приводит южноуральский оперштаб.

От COVID-19 умерших в этот раз нет. У 64-летней женщины были атеросклероз сердца и гипертония, у 81-летнего мужчины — последствия острого нарушения мозгового кровообращения и хроническая сердечная недостаточность, у женщины 73 лет — сахарный диабет с множественными осложнениями и гипертония, у 92-летнего мужчины — гипертония и атеросклероз сердца, а у 71-летнего пациента — злокачественное новообразование.

С начала пандемии 88 граждан умерли от COVID-19, а 125 — от других болезней.