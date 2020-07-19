Курган, , 12:04 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки подтверждён 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 19 июля выявлено 1803 заражённых коронавирусом. О выздоровевших и скончавшихся штаб Зауралья сведений не предоставляет.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» в Курганской области на 19 июля от коронавирусной инфекции вылечились 837 человек, трое пациентов с COVID-19 скончались.