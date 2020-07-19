Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии после коронавируса выздоровели 78% человек. Эти данные следуют из информации, опубликованной на сайте регионального правительства 19 июля, передаёт ИА REGNUM.

Так, на Дону в список выздоровевших внесено 8 тыс. 909 фамилий, в том числе за истекшие сутки — 35.

При этом общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области составило 11 тыс. 419 человек. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составило 183 человека.

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