Тула, , 11:48 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 19 июля.

За сутки выписаны с выздоровлением 35 пациентов. Также за минувшие сутки скончались четыре пациента — жители Тулы и Щекинского района в возрасте от 68 до 78 лет. У них был подтвержден диагноз COVID-19, причиной смерти стала пневмония.

Всего в Тульской области за период с 19 марта подтверждено 7890 случаев заражения коронавирусом, 6433 человека выздоровели, 182 скончались.