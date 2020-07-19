Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 103 жителя региона, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 19 июля.

Так, новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 20 муниципальных образованиях. При этом наибольшее число носителей инфекции зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 53, и Мясниковском районе — девять. Большинство получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2 — жители Дона в возрасте от 46 до 65 лет (46,6%).

Таким образом, в Ростовской области за весь период пандемии число случаев заражения коронавирусом достигло 11 тыс. 419 человек.

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