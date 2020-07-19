Пермь, , 11:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 19 июля, в COVID-центрах умерли четверо пациентов, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, два человека скончались от коронавирусной инфекции, еще двое — от сопутствующих заболеваний. На сегодняшний день (с начала пандемии) зафиксировано 189 летальных исходов: 111 — от COVID-19, ещё 78 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в регионе выявлено 4 982 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 3 935 пациентов. В больницах получают лечение 829 пациентов.

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