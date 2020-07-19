Калуга, , 11:45 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 35 человек за последние сутки, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 923 положительных теста. 1 тыс. 567 человек находится на лечении, 5 тыс. 302 человек выздоровели, 54 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (367), в Обнинске (233), в Боровском районе (165), Малоярославецком районе (133), в Жуковском районе (126) и в Козельском районе (87).

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