Пермь, , 11:43 — REGNUM В Пермском крае число выявленных носителей SARS-CoV-2 приближается 5 тысячам. За сутки, по состоянию на 19 июля, подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.

Ежесуточный прирост случаев составил 1,8%, а коэффициент распространения — 1,32 (на 18 июля — 1,34).

С начала пандемии в регионе выявлено 4 982 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 3 935 пациентов. Скончались 189 человек.

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