Севастополь, , 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.

«По состоянию на утро 19 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка — шестилетняя девочка, дочь заболевших ранее родителей», — говорится в сообщении.

Также за сутки в регионе выписаны в связи с выздоровлением три пациента.

Всего в Севастополе с 27 марта подтверждено 292 случая заражения коронавирусом, выздоровели 238 человек, шесть пациентов скончались. Лечение в стационарах продолжают 29 человек с положительными тестами на коронавирус.