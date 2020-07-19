Москва, , 11:45 — REGNUM Достигнуты в России успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией необходимо закреплять с помощью вакцинации населения страны. Об этом 19 июля рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Также он отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время в России не наблюдается пика заболеваемости COVID-19 и число выявляемых заразившихся гораздо меньше, российский Минздрав такая ситуация не устраивает, так как все равно фиксируются новые заразившиеся коронавирусом и умершие от нового заболевания, а в соседних республиках в этом смысле только все начинается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что в течение полугода после того, как появится положительный опыт вакцинации от коронавирусной инфекции взрослого населения, могут быть начаты испытания такой вакцины для детей.