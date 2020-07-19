Оренбург, , 11:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 19 июля, референс-центр подтвердил 116 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что продолжается активное тестирование населения. С конца марта выполнено более 321 тыс. лабораторных исследований, показатель на 100 тыс. населения составил 236,3.

«Текущая эпидемиологическая ситуация в области свидетельствует об активной циркуляции возбудителя новой коронавирусной инфекции среди населения, распространением инфекции в организованных коллективах, на предприятиях и организациях. Распространению инфекции способствует низкий уровень соблюдения гражданами, хозяйствующими субъектами соблюдения социального дистанцирования на территориях предприятий, организаций, режима допуска и нахождения лиц в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках)», — подчеркнули в Росоптребнадзоре.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 5 586 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 4 084 пациента. От COVID-19 скончались 34 человека. На сегодняшшний день каратин действует на территориях Проскуринского и Колтубановского сельсоветов Бузулукского района, селах Северного, Кваркенского, Первомайского районов.

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