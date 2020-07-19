Краснодар, , 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе. Среди заразившихся — четверо детей, самому младшему из которых три месяца.

«В Краснодаре выявлено 35 пациентов, в Сочи — 7, в Новороссийске — 1. По десять заразившихся в Кавказском и Белореченском районах, в Туапсинском — пять, в Динском — 2, по одному заболевшему в Тихорецком, Ленинградском, Апшеронском, Крымском и Павловском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего на территории Краснодарского края за период с 12 марта по 19 июля положительные тесты на коронавирус подтверждены у 7190 человек, из них 6129 пациентов выписаны с выздоровлением. В тяжёлом состоянии находятся 17 человек, в том числе 16 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё один находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Скончались 96 пациентов с COVID-19.