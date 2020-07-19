Симферополь, , 11:22 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавируса подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал 19 июля на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.

«За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. 1 из них завозной из-за рубежа, 13 — выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 3 из них — прибывшие из других субъектов РФ), 8 случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — при скрининге здоровых лиц», — говорится в сообщении.

Всего на территории Крыма за период пандемии подтверждено 969 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. 721 пациент с ранее подтверждённым заражением выздоровел. Скончались 13 пациентов.