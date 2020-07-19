Рязань, , 11:17 — REGNUM 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Рязанской области за минувшие сутки, сообщает региональная рабочая оперативная группа. Семь пациентов выписаны с выздоровлением.

Всего в Рязанской области к этому часу выявлен 5921 носитель коронавируса. Ещё 36 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве. Количество выздоровевших пациентов составляет 5040.

В рязанских больницах на лечении находятся 279 пациентов, в том числе двое детей. В тяжёлом состоянии 26 человек, 10 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.