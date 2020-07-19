Киев, , 11:10 — REGNUM Тринадцать новых случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено в вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает 19 июля пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Один военнослужащий находится в национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь». Девять военнослужащих и трое работников ВСУ получают лечение дома под присмотром медицинской службы. Новые случаи инфицирования были зарегистрированы в Киевской и Львовской областях. Состояние зараженных удовлетворительное.

На данный момент в ВСУ 140 человек болеют COVID-19. За весь период эпидемии выздоровели 516 человек, умерли пять человек.

Напомним, на Украине за сутки выявили 731 случай заражения коронавирусом.