21 июля 2020 | Время чтения 10 мин

Артём Дубровский, , 10:15 — REGNUM Вокальный дуэт «Сёстры Мантулины» продолжает покорять новые творческие высоты. Во время карантина амбициозные сибирячки не поддались панике, а лишь активнее взялись за работу. Помимо записи новых треков и написания авторского материала, девушки приняли участие в масштабном проекте #МыВместе — серии благотворительных акций, посвящённых различным явлениям в период пандемии.

Радмира и Софья Мантулины Личный архив героинь

За помощь в проведении этих инициатив сёстры удостоились ряда наград, а также получили возможность снова оказаться на форуме «Таврида» — том самом, где началась их творческая карьера. В этом году корреспонденту ИА REGNUM удалось лично побывать в Крыму и пообщаться с Радмирой и Софьей Мантулиными. Сидя на берегу моря, мы поговорили о «Тавриде» в период пандемии и том, как девушки справлялись с карантином.

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— Девчонки, вы уже настоящие ветераны «Тавриды». Сколько лет вы ездите на форум?

Радмира: уже пятый год. К слову, сейчас «Тавриде» исполняется всего лишь шесть лет.

Софья: да, Радмира была одной из первооткрывательниц форума. К сожалению, я тогда была ещё несовершеннолетней (мне было 17 лет), поэтому два года из жизни «Тавриды» пришлось пропустить. Но ничего страшного — теперь навёрстываю.

— Это правда, что дуэт «Сёстры Мантулины» образовался именно на Тавриде?

Радмира и Софья Мантулины Личный архив героинь

Радмира: как авторы и исполнители собственных песен мы сформировались именно здесь. Впервые уникальный материал у нас появился после совместного пребывания на форуме — до этого мы, в основном, исполняли каверы.

— Прошло пять лет, а вы всё ещё выбираете «Тавриду». Форум до сих пор актуален?

Радмира: более чем! «Таврида» растёт, а вместе с ней и мы. Сейчас мы с Софой приезжаем на форум не столько в качестве участников, сколько в качестве уже состоявшихся артистов.

Здесь у нас есть возможность посещать интересные мастер-классы и знакомиться со спикерами — мы стараемся её не упускать.

Софья: в первый год на «Тавриде» нас больше интересовали темы для начинающих музыкантов. А многие аспекты из речей спикеров мы не воспринимали должным образом, ввиду их сложности и слишком высокого уровня. Сейчас же мы берем те вещи, которые актуальны для нас в настоящее время.

Радмира: причём речь не только о вокале. Это и актёрское мастерство, и режиссёрские навыки.

— Получается, в скором времени мы можем увидеть сестёр Мантулиных в кино?

Радмира: если честно, эти мысли, действительно, у нас есть! Например, я вижу себя в драме или мюзикле.

Софья: а мой формат — это комедийная мелодрама.

— Это будет российское кино или зарубежное?

Софья: хороший вопрос! На самом деле, у нас есть несколько песен на английском языке, и нередко мы слышим комплименты о том, как органично он звучит. К сожалению, мы пока не владеем языком на идеальном уровне, но над этим можно и нужно работать. Поэтому пока не отказываемся от мысли покорить российскую эстраду и уехать за рубеж.

— Я правильно понимаю, что вне «Тавриды» вы ведёте занятия в своей собственной вокальной школе?

Радмира: да, у нас своя школа-студия в Москве, она называется #МиниполисМантулиных. На время карантина мы были вынуждены перейти в онлайн, однако это нисколько не помешало рабочему процессу. Более того, количество детей выросло вдвое! Мне такой формат безумно понравился. А вообще, мы работаем в разных направлениях. Софа, например, у нас занимается написанием авторского материала для детей.

Софья: да. Если поступает запрос развивать ребёнка именно как проект, то это ко мне. Уже сейчас у нас есть несколько ребят по 13 лет, у которых уже есть свой авторский материал. Безумно круто, когда ты с детства вступаешь на эту дорогу, а к 18 годам у тебя есть уже полноценный альбом.

Радмира: мы очень хорошо понимаем важность такого подхода. У нас в своё время не было подобной возможности, поэтому мы стараемся помочь ребятам всем, чем можем.

— Как разделяются обязанности в вашем дуэте?

Радмира и Софья Мантулины Личный архив героинь

Софья: Радмира руководит и занимается важными организационными вопросами. Я же больше вдохновитель и автор.

Радмира: у нас бывает такое, что кто-то пишет музыку, кто-то текст — и наоборот. Мы всегда работаем в тандеме и стараемся дополнять друг друга.

— Насколько сильно родственная связь влияет на рабочий процесс?

Радмира: в рабочем процессе стычки бывают даже у нас. Но малейший успех вдохновляет нас обеих, и весь негатив сходит на нет. А вне работы мы часто стараемся проводить время порознь.

Софья: да, у каждой из нас есть свои друзья и свои интересы помимо музыки и работы. Поэтому мы стараемся разделяться и отдыхать друг от друга, а потом снова объединяться и продуктивно работать. Родители вселили в нас уверенность в том, что семья — это самое главное. Мы придерживаемся этого устоя и очень уважаем друг друга.

— Каким для вас был карантин?

Радмира: на самом деле, для нас карантин прошёл максимально легко: мы уехали в Сибирь, к семье, и ежедневно занимались делами. Были, конечно, и депрессивные деньки, но мы не давали себе расслабляться. За время карантина удалось создать аккаунт в Tik-Tok, написать пять синглов и познакомиться с огромным количеством людей.

— Расскажите об этом подробнее. Чего слушателям ждать от «Сестёр Мантулиных» в ближайшее время?

Радмира: например, недавно мы написали трек, посвящённый 75-летию победы. Работа над ним шла очень долго, и в процессе мы по-настоящему раскрыли свои души. После этого у нас вышла песня «Зависима» от лейбла «Первый музыкальный». А в конце июля выйдет ещё одна композиция. Приятно осознавать, что наша аудитория растёт от трека к треку

Софья: на самом деле, раньше у нас не было какой-то единой стратегии для наших песен — они довольно сильно отличаются жанрово и стилистически. Однако сейчас появляется некий порядок в голове, и мы понимаем, в каком направлении двигаться.

— Давайте вернёмся к «Тавриде». Расскажите, насколько сильно эта смена отличается от того, к чему вы привыкли.

Радмира и Софья Мантулины Личный архив героинь

Радмира: если честно, то мы готовились к худшему и очень боялись, что на «Тавриде» станет совсем тихо. Но наши опасения не оправдались — даже в условиях карантина творческая атмосфера не покинула форум.

Софья: во-первых, стало меньше людей. И это хорошо, потому что теперь проще идти на контакт и знакомиться. На вечерних мероприятиях все сидят рядом друг с другом и действуют более сплочённо. Атмосфера здесь, конечно, сильно отличается от музыкальных смен — она, пожалуй, не такая творческая, но куда более душевная.

Радмира: стоит отметить, что в этом году на форум был особенно жёсткий отбор, ибо желающих было очень много, а возможностей в условиях пандемии — мало. Поэтому в итоге сюда попали только самые-самые. И это чувствуется. Единственное, чего нам пока не хватает — этой той прекрасной большой сцены, которая была на фестивале прошлого года.

— Есть ли вероятность, что вас (с вашим огромным кредитом доверия от организаторов) могут не взять на «Тавриду»?

Софья: да, мы до последнего были уверены, что не попадаем в этом году. На музыкальной смене очень важно иметь свой авторский материал, поэтому мы хотели дать шанс начинающим артистам попробовать себя в этом. Однако организаторы всё-таки решили взять нас, потому что для проведения концертов нужны сильные артисты, умеющие работать с аудиторией.

— Верхняя граница для участия в «Тавриде» — 35 лет. После её достижения вы планируете вернуться на форум, но уже в качестве организаторов?

Софья: скорее даже в качестве спикеров. Но, конечно, мы продолжим приезжать на «Тавриду»!

Радмира: нам часто говорят, что история нашего творческого пути вдохновляет людей. Мы с маленького города, никто нам не помогал. Даже на Евровидение мы попали совсем неожиданно. Поэтому мы могли бы многим поделиться с участниками форума.

— В какой момент вы будете готовы делиться этой мудростью с другими?

Радмира: мы решили, что этот год будет последним для нас в качестве участников. В следующем мы постараемся попасть сюда уже как спикеры или артисты.

Софья: сюда можно приехать даже просто в гости, ради общения с ребятами. Многие спикеры так стремятся попасть на Тавриду именно из-за этого — общение с юными талантами подпитывает энергией.

— Расскажите о проекте #МыВместе. Чем именно вы занималась в рамках его проведения?

Софья: мы приняли участие вообще во всех инициативах проекта. Началось всё с «Чистого искусства», потом была «Таврида на удалёнке», а дальше — «Таврида детям», «Таврида помогает» и проект «Жить», для которого мы написали кусочек песни. Интересных акций было много, и все они проводились на добровольной и безвозмездной основе.

Радмира: собственно, поэтому мы и здесь. Таким образом организаторы решили отблагодарить участников акции.

— А вы все ещё можете принять участие в музыкальной смене?

Радмира и Софья Мантулины Личный архив героинь

Радмира: и примем! Она будет следующей, поэтому мы остаёмся здесь, так как тоже подавали на неё заявку. Обычно люди могут принять участие только в одной смене, но в этом году есть исключения.

— Как считаете, получится ли провести масштабный фестиваль и в этом году?

Радмира: мне кажется, его можно провести в формате онлайн/оффлайн. Чтобы артисты выступали на одной сцене, а зрители смотрели на это из своих домов — по примеру того, как это было на VK Fest. Проводить фестиваль оффлайн, пожалуй, всё-таки пока небезопасно.

— И напоследок: поделитесь с нашими читателями секретом, как с вероятностью в 100% попасть на «Тавриду»? Какие качества нужно показать, чтобы точно пройти отбор?

Софья: сейчас пройти отбор становится всё сложнее. «Таврида» разрослась до небывалых масштабов, а количество желающих лишь увеличивается.

Радмира: тем не менее, если речь идёт о музыкальной смене, то обязательно нужно писать свой авторский материал. Организаторы «Тавриды» всегда готовы к общению, и они ни в коем случае не откажутся послушать и оценить новые интересные песни. Поэтому нужно стараться правильно, клёво и индивидуально выполнять творческое задание.

Софья: а творческое задание — это видео. Поэтому нужно хорошо представить себя, а самое главное — сделать это качественно. С хорошим светом, звуком и правильным акцентом на свою музыку. Все эти составляющие очень важны, чтобы доказать организаторам — «Тавриде» нужен именно ты.

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