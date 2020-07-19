Вашингтон, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки во всем мире было выявлено более 224,4 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 19 июля следует из данных американского университета Джона Хопкинса, занимающего сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 на планете в настоящее время составляет 14 290 546.

При этом уточняется, что за сутки лидером по числу выявленных случаев по-прежнему является США (63 259 заразившихся), на втором месте — Индия (37 407), на третьем — Бразилия (26 549).

Также указывается, что на данный момент в мире суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 602 138 при 8 030 505 пациентах, излечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что шесть форм коронавирусной инфекции вычленили сотрудники Королевского колледжа Лондона.