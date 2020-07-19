Киев, , 10:41 — REGNUM 731 новый случай инфицирования коронавирусом выявили на Украине за минувшие сутки, об этом свидетельствуют данные специализированной системы СНБО Украины, обновленные 19 июля.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 58 842. Кроме того, за сутки было зарегистрировано еще восемь летальных случаев, а общее число смертей от осложнений заболевания достигло 1 485.

За сутки на Украине выздоровели еще 354 человека, а за весь период пандемии — 30 879 человек.

Лидерами по числу инфицированных на Украине остаются Львовская область (8000 случаев), столица Украины (6884 зарегистрированных случаев заражения) и Черновицкая область (5311 случаев).