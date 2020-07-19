Москва, , 09:46 — REGNUM В течение полугода после того, как появится положительный опыт вакцинации от коронавирусной инфекции взрослого населения, могут быть начаты испытания такой вакцины для детей. Об этом 19 июля рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.

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По словам эксперта, согласно закону, разрешение на испытание вакцины для детей может быть получено только после того, как закончатся клинические испытания вакцины на взрослых, которые дадут положительный результат.

«Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — заявил Гинцбург.

Также, как рассказал ученый, исследования вакцины для детей тоже будут проводиться поэтапно и в разных возрастных группах.

Отметим, как сообщало, 17 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать первой страной, которая произведёт вакцину от коронавируса.