Ханты-Мансийск, 19 июля 2020, 09:24 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональному управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения за сутки: Сургут — 40 положительных тестов; Нижневартовск — 29; Нягань — 26; Лангепас, Югорск, Ханты-Мансийск — по 15.
Всего с начала пандемии в регионе на 19 июля зарегистрировано 13 978 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них вылечились 8888 человек, 103 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 19 июля составляет 0,93.