Москва, , 09:18 — REGNUM В министерстве здравоохранения Российской Федерации назвали регионы России с самой высокой распространенностью ожирения. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает телеканал RT.

Так, самая высокая распространенность ожирения (число больных на 100 тыс. жителей) в 2019 году была зафиксирована в Алтайском крае — 5539,4 случая.

Далее со значительным отставанием следует Ямало-Ненецкий округ (3527,2), затем Тюменская область (2860,2), Курганская область (2714), Самарская область (2667,1).

Самый низкий показатель распространенности ожирения был зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. жителей.

Довольно низкие показатели фиксируются в Еврейской автономной области (685,4), Калининградской области (665,5), Кабардино-Балкарии (618,1), Москве (607,7).

Всего же в России в 2019 году было зарегистрировано 2,1 млн пациентов с ожирением. Это на 172 тыс. больше, чем в 2018 году.