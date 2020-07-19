19 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Греф мыслит: образование – это привилегия. Ученые медицинского Института Вашингтона говорят о том, что образование мешает женщинам больше рожать, а снижение рождаемости введет в могилу ВВП. Тем временем генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств мира у 26 (!) человек, когда 70% населения планеты живут в условиях неравенства, и называет «врожденным правом каждого человека, а не привилегией» образование! Что же, по мнению Института Вашингтона, спасет от плохой демографии и где место России?

Галина Смирнова, , 08:49 — REGNUM Любой, кто хочет получить образование или желает дать его своему ребенку, скажет, что главным является желание обеспечить себе и/или потомкам более достойный уровень жизни, получить высокооплачиваемую работу. Низкоквалифицированные профессии не имеют высокой стоимости. Не вложив в себя, не «прокачав» себя, на выходе не получишь и высокой своей собственной добавленной стоимости.

Противозачаточный презерватив

Не получат и государства также высокого уровня валовой добавленной стоимости. Однако ученые Университета Вашингтона, чьи исследования опубликовал журнал The Lancet пришли к выводу, что рост доступности образования для женщин и контрацептивов ведут весь мир к сокращению населения. К концу века, по их данным, следует ожидать, что на Земле будет жить порядка 8,79 млрд человек. Пик численности населения произойдет к 2064 году, достигнув численности в 9,73 млрд человек. И это еще очень позитивный прогноз…

С обнародованием этих исследований теперь и не поймешь, за что стоит переживать конкретно: то ли за то, что на планете происходит перенаселение, угрожающее глобальным потеплением и локальными войнами с целью захвата не хватающих на всех или заканчивающихся ресурсов, то ли, наоборот, стоит озадачиться вымиранием и необходимостью лишения доступа женщин к образованию. Можно подумать, что необразованные современные женщины тут же поспешат переломить наметившуюся в исследовании тенденцию, ведь их материальное положение с отсутствием образования, видимо, станет по определению лучшим (в кавычках), во всяком случае, достаточным для того, чтобы прокормить ребенка и себя, а также чтобы содержать какое-то жилище. Или, можно подумать, что мужчины тут же поспешат взять на себя ответственность, поспешат жениться, нарожать детишек, ведь их материальное положение тоже вдруг позволит содержать необразованную, не приносящую в семейный бюджет материальный доход жену и детишек, позволит прокормить всех и содержать жилище.

Конечно, в бедных странах рожают больше. Например, в Африке, еще недавно вроде бы грозящей планете перенаселением, где не было контрацептивов и доступного всем образования. Может быть, именно этот фактор и навел на мысль ученых, что, лишившись доступа к образованию, женщины, став глупее и материально беднее, начнут стремительно размножаться? Между тем ученые предупреждают, что ухудшение демографии грозит некоторым странам ухудшением экономики. Заметим, такие выводы делают ученые медицинского (!) Института. К слову, нам не привыкать, что сегодня любая организация может назвать себя Институтом и любой Институт может проводить какие-то исследования, в отдельных случаях исследованиями могут называться опросы ограниченного числа людей, проецируемые на масштабы целой страны. Но в данном случае исследования претендуют на глубокое изучение проблемы с разных сторон путем тщательных просчетов.

Ученые рассмотрели два возможных сценария изменения численности населения до 2100 года в 195 странах мира, учитывая уровень рождаемости, смертности и миграции населения. В обоих вариантах за основу расчета взяты одни и те же обозначенные показатели, с той лишь разницей, что базовый вариант предусматривает существующий сегодня уровень доступности образования и контрацептивов, тогда как альтернативный предполагает достижение всеми странами поставленных ООН целей устойчивого развития всеобщего образования и доступности противозачаточных средств.

Итак, в соответствии с базовым сценарием, к 2064 году планету будут населять 9,73 млрд человек, и с этого момента пойдет спад численности, достигнув к 2100 году 8,79 млрд человек. Альтернативный же сценарий предполагает, что уже в 2045 году максимальная численность населения достигнет 8,79 млрд, а к концу века и вовсе станет еще ниже — 6,29 млрд человек. Сделанные учеными выводы по сути бросают вызов прогнозам ООН, считавшей, что к 2100 году на Земле будет жить 10,8 млрд человек. Таким образом, ученые медицинского Института Вашингтона, где короткой строкой обозначается «финансирование Фондом Билла и Мелинды Гейтс», хотят сказать, что вымираем мы, в том числе из-за образованности женщин.

Если учесть то, что в России женщин больше, чем мужчин, то и в экономике страны, по сути, должен наблюдаться больший вклад от женского труда. Хотя вопрос доли женского вклада коварен, так как уровень заработков, как и добавленной стоимости, мужской части страны может быть выше. Но если женщины будут ограничены в доступе к образованию, то и добавленной стоимости принести они смогут еще меньше, заработки у них могут стать еще ниже. Следовательно, с учетом нехватки трудоспособных мужчин на всех детородных женщин, вклад в экономику необразованных женщин может стать еще меньше и рожать они даже для себя могут и вовсе перестать. Так получается? Или не так? Подобных расчетов женского вклада в экономику России на глаза не попадалось.

Вернемся к предупреждениям ученых медицинского Института о том, что ухудшение демографии грозит некоторым странам ухудшением экономики. По данным авторов документа, по объему ВВП Китай и США как были лидерами, так и останутся: и в 2030-м, и в 2050-м, и в 2100-м годах. В 2050-м ученые видят на первом месте Китай, а к концу века — снова США, как и в 2030-м. Ничего, что уровень рождаемости и в США будет падать, вероятно, его компенсируют мигранты. Страна, по расчетам исследователей, переломит негативную тенденцию уже в 2062 году, наращивая и дальше численность своего населения.

Удивляет то, что опубликованы были исследования буквально на днях — 14 июля, когда в США одни граждане страны, вдруг вспомнившие о былом рабстве, заставляют других таких же граждан целовать их ботинки, когда пропагандируется ценность «черных» жизней и умалчивается о ценности жизней всех остальных — белых, желтых или просто загорелых. Дискриминация? Но дискриминации нет в США! Разве не так? Вот и гей-пропаганда тому подтверждение! Нет, с информационных полей США после выхода в свет исследований ученых Института Вашингтона, не последовали новости о срочном принятии мер: мол, теперь американским женщинам доступ к образованию запрещен или ограничен и контрацептивы им не продаются. Не последовал и запрет на гей-пропаганду, о развитии которой речи в исследовании не ведется, но при распространении которой, как известно, дети не рождаются. Ограничение доступа образования по половому признаку — это дискриминация. Разве могут ее допустить в США? Такое ощущение, что в США не задумываются и о том, что сегодняшние беспорядки, если не вызовут оттока граждан из страны, то точно вряд ли стимулируют рождаемость. Но ученые Института Вашингтона не учли и этих факторов — локальных беспорядков, возникающих в странах на той или иной почве. Мы помним, что, по их мнению, мигранты покроют все потребности страны и даже позволят США сохранить за собой лидерство в экономике. Судя по тому, что ученые предпочли обойти стороной и гей-пропаганду, как угрозу рождаемости, они явно чего-то нам всем не договаривают.

А именно — какую цель преследуют их исследования? Их данные должны быть взяты за основу странами, более активно теряющими население, и использованы ими как инструкции к действию? Каким действиям? Ограничению доступа к образованию? Подобные мысли в России пропагандирует Герман Греф. Образование — привилегия. Привилегий быть у всех не может. Невозможно управлять образованной массой. Можно подумать, что можно управлять необразованной массой?! Возможно это и получится, но всегда найдется тот, кто развернет необразованное большинство против обладателей привилегий. Это образованные сто раз подумают, прежде чем восстать: какие плоды принесет восстание, чем закончится революция, зная историю страны или оценивая опыт предков.

Исследование вторит продвигаемой Грефом концепции или показалось? Только Греф мыслит «шире» и «глубже». В отличие от ученых Института Вашингтона, глава Сбербанка считает, что доступ к образованию мешает в целом, не только женщинам. Каким же странам Институт пророчит не самое благоприятное с точки зрения демографии, будущее? В 23 странах мира: Японии, Испании, Италии, Таиланде, Португалии, Южной Корее, на Украине и в Польше из-за снижения рождаемости численность населения к концу века уменьшится вдвое, а то и больше. Почти вдвое сократится и население еще в 34 странах, в том числе Китае. В России коэффициент рождаемости может снизиться с сегодняшнего 1,6 до 1,43, что в итоге составит 106,5 млн человек. Как это скажется на раскладе экономических позиций стран в мире? На третьем месте в 2100-м году окажется экономика Индии, занимающая сегодня седьмое место. На четвертом месте будет Япония, на пятом — Германия. Шестую позицию займет Франция, а седьмую — Великобритания, восьмую — Австралия, девятую — Нигерия. Замкнет десятку — Канада.

Какую позицию отводят ученые России? К 2030 году с 10-й позиции страна опустится на 11 строчку списка, а к 2050-му сместится еще ниже — на 13-ю позицию. В 2100-м Россия уже будет на 14-м месте. Еще раз подчеркнем: авторы исследования указывают, что преодолеть негативные экономические последствия от снижения рождаемости можно отчасти за счет миграции. Также страны могут стимулировать рождаемость программами поддержки материнства, увеличением трудоспособного возраста населения. В выигрышной позиции окажутся страны с либеральной миграционной политикой. По сути, предлагается продолжить увеличивать пенсионный возраст, то есть узаконить труд до смерти, и как можно больше наращивать миграционный приток, причем это помимо «красной» строки, проходящей через весь доклад, о необходимости снижения доступа к образованию.

Но всё же непонятно, если сегодня в США — одной из самых толерантных стран мира, белые целуют ботинки черным, причем последние данным актом утешиться все равно не могут, то спустя 80 лет как изменится расклад событий: кто кого будет заставлять целовать и куда? Остается за кадром и другой вопрос: разве цифровизация и в принципе высокие технологии уже не спасут экономику? Пришествия роботов уже не ожидать?