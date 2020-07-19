Салехард, , 07:52 — REGNUM Жители регионов Уральского федерального округа, по данным Минздрава России, являются лидерами по ожирению в России. Об этом сообщает RT.

В России в 2019 году зарегистрировано 2,1 млн пациентов с ожирением, что на 172 тыс. больше показателя 2018 года.

Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей. Затем идут Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2 на 100 тыс.), Тюменская область (2860,2) и Курганская область (2714).

Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.