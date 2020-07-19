Аккра, , 07:52 — REGNUM В Гане за прошедшие сутки выявили 488 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает служба здравоохранения страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в этой африканской стране достигло 27 060. Число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, осталось прежним — 145 человек.

Также за 18 июля в Гане выздоровели 129 пациентов. Общее число выздоровевших в стране достигло 23 044.

Отмечается, что Гана по сей день не решилась на открытие государственных границ из-за неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции.