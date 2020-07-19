Сантьяго, , 07:27 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 2185 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

По его данным, всего с начала пандемии в Чили подтверждено 328 846 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 18 июля в стране скончались 98 пациентов от осложнений COVID-19. Таким образом общее число жертв болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 8445 человек.

В настоящее время 1792 пациента находятся в реанимации. Из них 1465 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что 301 пациент находится в критическом состоянии.

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