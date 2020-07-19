Мехико, , 07:10 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 7615 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 338 913. Также увеличилось и число умерших от осложнений COVID-19 до 38 888.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Мексике выздоровели более 208 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее, 14 июля Мексика и США договорились о продлении запрета на пересечении совместной границы на 30 дней из-за ситуации с коронавирусом.

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