Сеул, , 06:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди новых случаев 21 связан с передачей инфекции внутри страны, остальные случая являются завозными. Отмечается, что в стране уже второй день подряд фиксируют снижение ежедневно выявляемых пациентов.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 13 745 случаев инфицирования SARS-CoV-2. За 18 июля скончался еще один пациент, от осложнений COVID-19. Таким образом общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в Южной Корее достигло 295 человек.

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