Мельбурн, Австралия, , 06:00 — REGNUM В штате Виктория в Австралии за прошедшие сутки выявили 363 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает Reuters.

Сутками ранее в регионе было выявлено 217 случаев COVID-19. Также за 18 июля в штате Виктория скончались три пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в регионе достигло 38.

В столице штата городе Мельбурне обязали жителей носить медицинские маски при выходе из дома. Нарушителей этого предписания будут штрафовать на сумму в 200 австралийских долларов (около $140).

Отметим, что австралийский штат Виктория является наиболее пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции в стране. В связи со сложной ситуацией по COVID-19, регион закрыл границы с другими штатами Австралии.

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