Сан-Сальвадор, , 05:39 — REGNUM Власти Сальвадора объявили о переходе ко второму этапу снятия карантинных ограничений в стране, сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению президента страны Найиба Букеле, с 21 июля откроется ряд промышленных предприятий, в частности, заводы по производству обуви, бумаги и печатных плат. Также в стране заработает общественный транспорт.

По последним данным, в Сальвадоре подтверждено 11 508 случаев заражения коронавирусом нового типа. От болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, в республике скончались 324 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Сальвадоре выявили очаг заражения коронавирусом среди сотрудников правоохранительных органов. По данным пресс-службы сальвадорской полиции, более 300 полицейских оказались инфицированы SARS-CoV-2.

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