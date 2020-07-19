Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Глава американского минторга Уилбур Росс был направлен в больницу, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, 82-летний министр обратился к врачам из-за «небольших проблем» со здоровьем. При этом указывается, что госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией. Источник оценивает состояние здоровья министра как хорошее и отмечает, что Росса скоро выпишут из больницы. Других подробностей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован для обследования. Его обязанности будет исполнять наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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