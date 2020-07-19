Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Более 600 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией умерли с начала пандемии во всем мире, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По его данным, число жертв осложнений COVID-19 во всем мире к 19 июля достигло 600 435 человек. Также, по данным университета, общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом составило 14 210 040.

На первом месте по смертности и заболеваемости находятся Соединенные Штаты — там подтверждено 3 698 209 случаев заражения и 139 960 летальных исходов. Второе место занимает Бразилия.