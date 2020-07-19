Бразилиа, , 03:20 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки выявили 28 532 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 2 074 860. Также за 17 июля в Бразилии скончался 921 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии на бразильской территории жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 78 772 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия занимает второе место в мире как по числу зараженных новым коронавирусом, так и по числу летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Первое место стабильно удерживают Соединенные Штаты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии призвали отказаться от гидроксихлорохина при лечении COVID-19