Амман, , 02:34 — REGNUM В Иордании за прошедшие сутки скончалась 70-летняя женщина от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в Иордании достигло 11. Также за минувшие сутки в стране выявили пятерых зараженных коронавирусом нового типа. Всего в Иордании подтверждено 1214 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Власти Иордании уже вновь призвали граждан страны тщательней соблюдать санитарные требования. В частности, жителям необходимо носить медицинские маски и соблюдать необходимую дистанцию.