Каир, , 02:03 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 698 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 87 172. Также за 18 июля в Египте умерли 63 пациента от болезней, вызванных новым коронавирусом, увеличив число жертв осложнений COVID-19 до 4251.

Кроме того, за минувшие сутки в Египте выздоровели 566 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Всего с начала пандемии в стране справились с болезнью 27 868 человек.