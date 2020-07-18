Москва, , 23:57 — REGNUM 14 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Москве. Об этом 18 июля сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве (от COVID-19) скончались 14 пациентов», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве у 60% жителей выработался иммунитет к коронавирусу.

Читайте также: Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей