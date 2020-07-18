Ханты-Мансийск, , 23:48 — REGNUM В Югре режим санитарно-эпидемиологических ограничений повлиял на криминальную ситуацию в первом полугодии 2020 года. Отмечается рост бытовых пьяных конфликтов и интернет-мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Больше, чем обычно, совершено преступлений на почве семейно-бытовых конфликтов и со стороны лиц, находящихся в алкогольном опьянении. Об этом говорилось на заседании коллегии с участием руководителей и личного состава подразделений полиции Югры.

В среднем ежедневно регистрируется до 20 дистанционных фактов мошенничеств и краж с использованием интернета.

В целом в январе-июне 2020 года на территории округа зарегистрировано свыше 10 тысяч преступлений. При этом, как уверяют в полиции Югры, уровень преступности остается наименьшим среди субъектов Уральского Федерального округа.