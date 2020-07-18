Лондон, , 22:59 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Великобритании на 827. Об этом 18 июля сообщает министерство здравоохранения страны.

Также уточняется, что в результате этого суммарное количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране стало составлять 294 066.

Отмечается, что днем ранее суточный прирост числа зараженных в Великобритании составлял 687 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля Национальная организация общественного здравоохранения Греции сообщила, что в стране за последние сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом.

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