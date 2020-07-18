Скопье, , 22:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 18 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1700 человек был выявлен 241 новый случай заражения коронавирусом. При этом 51 человек был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 9026 случаев заражения, 414 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 18 июля в стране скончались восемь пациентов. 4727 пациентов уже излечились. Лечение проходят 3885 пациентов.

После выборов 15 июля число новых случаев заражения снова возросло. Инфектологи страны ожидают нового всплеска эпидемии в связи с тем, что граждане продолжают игнорировать призывы минздрава о соблюдении антикоронавирусных мер: соблюдении социальной дистанции и ношении защитных масок.

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