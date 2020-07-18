Афины , , 22:35 — REGNUM В Греции за последние сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 18 июля Национальная организация общественного здравоохранения.

Уточняется, что общее число подтверждённых случаев заражения в стране достигло 3983 человек.

Сообщается также, что за последние сутки в Греции нет новых скончавшихся пациентов с COVID-19, всего в стране подтверждено 194 случая летального исхода от заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 259 848 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.

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