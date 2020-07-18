Москва, 18 июля 2020, 22:34 — REGNUM В Москве 18 июля возобновил работу парк «Остров мечты», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, комплекс, впервые открытый в начале 2020 года, был вынужден временно приостановить деятельность. В июле вместе с променадом и тематическим парком развлечений для посетителей стала доступна территория ландшафтного парка с аллеями, зонами для спорта, шезлонгами у воды и детскими площадками.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 18 июля в парке оказалось малолюдно, не открылась часть магазинов и заведений. Для посетителей установлены санитайзеры, на скамейках наклеены предупреждения о безопасном расстоянии, сотрудники пользуются масками. Последнего, впрочем, нельзя сказать о посетителях.
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Также на входе у журналиста не стали проверять температуру — к этой процедуре москвичи уже успели привыкнуть при посещении торговых комплексов и других общественных мест.
Во время открытия в феврале 2020 года «Остров мечты» сравнили с парками мирового уровня, в частности, с Диснейлендом.