Тирана, , 21:44 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Огерта Манастирлиу 18 июля выложила на своей странице в социальной сети Facebook видео, на котором можно увидеть пронзительные сцены из повседневной жизни инфекционного госпиталя, где выздоравливают и умирают пациенты с COVID-19.

На записи одна из пожилых пациенток причитает «O vdiqa, o moj nona ime», что можно перевести на русский язык как «О умерла, о мамочка моя».

Манастирлиу сопроводила видео комментарием: «Умоляю, наденьте маску. Не ставьте под угрозу свою жизнь и жизнь ваших близких».

https://www.facebook.com/OgertaManastirliu/videos/306666850529100/

Албания находится на последнем месте в регионе по количеству ежедневно проводимых тестов на коронавирус.

Всего в Албании было выявлено 4008 случаев заражения коронавирусом. 2264 человека уже излечились от COVID-19. Лечение проходит 1631 человек. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. На стационарном лечении находятся 110 пациентов, из них 14 в тяжелом состоянии, а один нуждается в аппарате ИВЛ. 111 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо — за последние сутки.

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