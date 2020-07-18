Петрозаводск, , 20:57 — REGNUM Решение об аресте на два месяца вынес суд Петрозаводска в отношении спикера городского совета Геннадия Боднарчука, сообщили 18 июля в региональном управлении СКР.

Геннадий Боднарчук Петрозаводский городской совет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боднарчук был задержан в Петрозаводске накануне, 17 июля. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

Фигурантам уголовного дела является заместитель Боднарчук Валерий Матвеев, признавший мину в даче взятки. Другим фигурантом дела выступает глава строительной компании ООО «Полит-Консалт» Александр Ивин.

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