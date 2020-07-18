Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун призвала федеральные власти прекратить аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 18 июля она сообщила на своей странице в Twitter.

По мнению Браун, аресты преступающих закон есть не что иное, как злоупотребление полномочиями.

«Для администрации президента Дональда Трампа данный факт является поводом для позирования перед фотокамерой», — отметила губернатор.

Напомним, ранее 11 июня глава Белого дома заявил, что нельзя оценивать всю американскую полицию, исходя из «позорного» поступка сотрудников, допустивших смерть негра Джорджа Флойда в Миннеаполисе.