Екатеринбург, , 19:55 — REGNUM В Свердловской области рост числа заражений коронавирусом повлёк дефицит коечного фонда. Об этом заявляет уральский полпред Николай Цуканов.

По его словам, к 15 июля в целом по области занят 81% инфекционных коек, а в Екатеринбурге — более 90%. При этом если в мае новых случаев было в среднем почти 100 в сутки, то в июне и июле уже примерно 250.

Также Цуканов констатировал, что огромная нагрузка ложится на службы диагностики и скорой помощи. Люди вынуждены часами сидеть в очереди на компьютерную томографию и подолгу ожидать приезда скорой.